Appalti pubblici a Caserta e San Nicola, misure cautelari per funzionari e imprenditori (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta stanno dando esecuzione a nove provvedimenti cautelari, emessi su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di appartenenti alla pubblica amministrazione e imprenditori operanti nei Comuni di Caserta e di San Nicola la Strada. I dettagli verranno illustrati dal procuratore capo Pierpaolo Bruni, dal procuratore aggiunto Carmine Renzulli e dal comandante provinciale dei carabinieri Manuel Scarso, nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10 presso gli uffici della Procura. L’indagine riguarda gli Appalti per la manutenzione del verde pubblico nei Comuni di Caserta e San Nicola la Strada, per i quali imprenditori e dipendenti comunali avrebbero formato una sorta di cartello in modo da far aggiudicare gli affidamenti alle stesse ditte. Anteprima24.it - Appalti pubblici a Caserta e San Nicola, misure cautelari per funzionari e imprenditori Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Investigativo distanno dando esecuzione a nove provvedimenti, emessi su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di appartenenti alla pubblica amministrazione eoperanti nei Comuni die di Sanla Strada. I dettagli verranno illustrati dal procuratore capo Pierpaolo Bruni, dal procuratore aggiunto Carmine Renzulli e dal comandante provinciale dei carabinieri Manuel Scarso, nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10 presso gli uffici della Procura. L’indagine riguarda gliper la manutenzione del verde pubblico nei Comuni die Sanla Strada, per i qualie dipendenti comunali avrebbero formato una sorta di cartello in modo da far aggiudicare gli affidamenti alle stesse ditte.

