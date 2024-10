Anteprima24.it - Alto Impatto, denunce e controlli a Castel Volturno

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuindici persone denunciate e oltre milleeffettuati a(Caserta) nel corso di un’operazione interforze “”; 70 le unità impiegate tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e A.S.L.. In particolare la Polizia di Stato ha denunciato 15 persone per reati vari, tra cui lesioni, rissa, violazione alle prescrizioni di misure di prevenzione, abusivismo edilizio e illeciti relativi alla gestione di attività alberghiere e ricettive. In occasione dei, sono stati inoltre segnalati 5 individui per l’emissione del foglio di via obbligatorio, misura che obbliga le persone socialmente pericolose al rientro nei comuni di abituale dimora.