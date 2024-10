Alluvione Spagna, il giorno dopo: a Valencia strade coperte dal fango e carcasse di auto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si scava nel fango alla ricerca dei dispersi il giorno dopo l’Alluvione che ha devastato Valencia. Il bilancio provvisorio è di oltre 100 vittime ma, secondo le autorità, è destinato ad aumentare. Il passaggio della perturbazione, che in otto ore ha visto cadere la pioggia di un anno, ha lasciato scene di devastazione nella città spagnola e nei paesi limitrofi. strade e autostrade, coperte dal fango, sono piene di carcasse ammassate di auto e camion. La regione è rimasta parzialmente isolata, si contano almeno 100mila sfollati e diverse strade e linee ferroviarie interrotte. Lapresse.it - Alluvione Spagna, il giorno dopo: a Valencia strade coperte dal fango e carcasse di auto Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si scava nelalla ricerca dei dispersi ill’che ha devastato. Il bilancio provvisorio è di oltre 100 vittime ma, secondo lerità, è destinato ad aumentare. Il passaggio della perturbazione, che in otto ore ha visto cadere la pioggia di un anno, ha lasciato scene di devastazione nella città spagnola e nei paesi limitrofi.dal, sono piene diammassate die camion. La regione è rimasta parzialmente isolata, si contano almeno 100mila sfollati e diversee linee ferroviarie interrotte.

