Alluvione a Valencia, il sindaco di Utiel: “Qui persone intrappolate come topi” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il sindaco della città di Utiel, vicino Valencia, ha raccontato che ieri "è stato il giorno peggiore della mia vita". "Eravamo intrappolati come topi". Fanpage.it - Alluvione a Valencia, il sindaco di Utiel: “Qui persone intrappolate come topi” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildella città di, vicino, ha raccontato che ieri "è stato il giorno peggiore della mia vita". "Eravamo intrappolati".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a, almeno 95 morti, molti dispersi: in 8 ore la pioggia di un anno -, scalza per le strade allagate, invoca un nome; Spagna, almeno 95 morti e decine di dispersi. In 8 ore caduta la pioggia di un anno; Bologna chiama, sorelle nella tragedia dell’: “Siamo al vostro fianco”;, ildi Utiel: "Qui persone intrappolate come topi"; «Tempesta perfetta» travolge: 95 le vittime;in Spagna con morti e dispersi, il: "Intrappolati come topi", video del disastro; Approfondisci 🔍

Alluvione a Valencia, il sindaco di Utiel: “Qui persone intrappolate come topi”

(msn.com)

Il sindaco della città di Utiel, vicino Valencia, ha raccontato che ieri "è stato il giorno peggiore della mia vita" ...

Lepore-Bignami, il faccia a faccia. Un confronto post alluvione: "Pronti a collaborare per la città"

(msn.com)

Il sindaco e il viceministro si sono incontrati ieri mattina a Palazzo d’Accursio per discutere di priorità. E il primo cittadino ha telefonato alla sua omologa di Valencia per esprimerle solidarietà.

Alluvione Valencia, il bacino aperto e i ritardi: tutti gli errori. Cronologia della strage, minuto per minuto (tra sms e tweet cancellati)

(ilmattino.it)

Dana, la tempesta che ha devastato le regioni centrali della Comunità Valenciana, che peraltro è la zona più popolata, è stata la più violenta dell'epoca.

Alluvione a Valencia in Spagna con morti e dispersi, il sindaco: "Intrappolati come topi": video del disastro

(notizie.virgilio.it)

Valencia sott'acqua, l'alluvione mette in ginocchio la Spagna con morti e dispersi. La disperazione del sindaco: "Persone intrappolate come topi" ...