Alberto Carullo nuovo direttore generale dei contenuti di Mediaset Spagna (Di giovedì 31 ottobre 2024) Meno di un anno fa parlavamo dell’approdo in Warner Bros. Discovery di Alberto Carullo, chiamato ad occuparsi, in qualità di VP, delle produzioni di Max in Spagna (dove la piattaforma è già attiva) e in Italia (dove arriverà nel 2026). Ebbene, il top manager ora cambia casacca e da gennaio torna a Mediaset España. Alberto Carullo è il nuovo direttore generale dei contenuti del Gruppo al posto di Manuel Villanueva. La controllata MFE, guidata da Alessandro Salem, parlerà dunque ancora più italiano (non solo con scelte che richiamano i palinsesti nostrani). Carullo può comunque considerarsi spagnolo d’adozione avendo lavorato tanti anni nella Penisola iberica per Mediaset e non solo. Alla sua direzione di Telecinco, nel periodo 2002-2008, si deve l’epoca forse più gloriosa del canale diventato leader assoluto in quegli anni. Davidemaggio.it - Alberto Carullo nuovo direttore generale dei contenuti di Mediaset Spagna Leggi tutto 📰 Davidemaggio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Meno di un anno fa parlavamo dell’approdo in Warner Bros. Discovery di, chiamato ad occuparsi, in qualità di VP, delle produzioni di Max in(dove la piattaforma è già attiva) e in Italia (dove arriverà nel 2026). Ebbene, il top manager ora cambia casacca e da gennaio torna aEspaña.è ildeidel Gruppo al posto di Manuel Villanueva. La controllata MFE, guidata da Alessandro Salem, parlerà dunque ancora più italiano (non solo con scelte che richiamano i palinsesti nostrani).può comunque considerarsi spagnolo d’adozione avendo lavorato tanti anni nella Penisola iberica pere non solo. Alla sua direzione di Telecinco, nel periodo 2002-2008, si deve l’epoca forse più gloriosa del canale diventato leader assoluto in quegli anni.

Alberto Carullo entra in Mediaset España

A partire da gennaio 2025 Alberto Carullo sarà il nuovo direttore generale dei contenuti (Director General de Contenidos) di Mediaset España.

