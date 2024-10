Lanazione.it - Affitti brevi, corsa inarrestabile . Prezzi condomini alle stelle: "Disagio abitativo, agire ora"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) di Rossella Conte A ottobre in Toscana gli annunci deglimappati dal sito AirDNA sono diventati 71.144, crescendo del +4,6% rispetto al 2023. Il 28%, e quindi oltre 21mila, sono solo a (percentuale in crescita rispetto a quello di ottobre 2023 che ne registra 17.788). L’altro, che viene fuori dallo studio presentato dall’associazione Progetto , è che questa dinamica, dove atterra, fa alzare il costo dell’abitare oltre l’inflazione. A , chi vive in uno in cui all’interno ci sono Airbnb, in media spende il 30% in più rispetto a contesti in cui non ci sono. "Bisogna pensarespese per le fosse biologiche, l’elettricità (e quindi delle scale e dell’ascensore) e quelle per le pulizie. Ma anchespese di manutenzione come quelle di riparazione delle serrature o dei video citofoni o anche ai danneggiamenti vari.