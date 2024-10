Anteprima24.it - Visita istituzionale del Prefetto Moscarella alla Questura di Benevento

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di ieri ildella Provincia di, Raffaela, ha fattodi. Accolta dal Questore Giovanni Trabunella e dal Vicario Rosa De Gregorio, dopo aver ricevuto gli onori da uno schieramento in armi si è intrattenuto con funzionari e dirigenti dellain un clima di cordiale serenità . Ilnel corso dell’incontro ha evidenziato come sia fondamentale l’impegno delle Forze di Polizia sul fronte della sicurezza collettiva e per l’ordinato svolgimento degli eventi pubblici, unitamentenecessità di una piena e sinergica collaborazione trae Prefettura per il sistema generale sicurezza.  L'articolodeldiproviene da Anteprima24.it.