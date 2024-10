Via al rimborso delle spese per gli asili nido di Spoltore: aumentano i livelli Isee e le mensilità coperte dai fondi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Comune di Spoltore ha pubblicato l'avviso per la concessione del rimborso delle spese, sostenute nell'anno 2024, per le famiglie che hanno iscritto i figli agli asili nido. La novità è sia l’innalzamento dei valori Isee e cioè delle fasce di reddito cui sono destinate le somme che nell’aumento Ilpescara.it - Via al rimborso delle spese per gli asili nido di Spoltore: aumentano i livelli Isee e le mensilità coperte dai fondi Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Comune diha pubblicato l'avviso per la concessione del, sostenute nell'anno 2024, per le famiglie che hanno iscritto i figli agli. La novità è sia l’innalzamento dei valorie cioèfasce di reddito cui sono destinate le somme che nell’aumento

