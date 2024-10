Usura, protocollo intesa tra Prefettura Palermo e Abi Sicilia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nell’ambito dell’azione preventiva mirata a contrastare il fenomeno dell’Usura, il Prefetto di Palermo Massimo Mariani e il Presidente della Commissione Regionale ABI Sicilia, Salvatore Malandrino, hanno sottoscritto il protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’Usura, in attuazione dell’Accordo Quadro già assunto in sede centrale. Il protocollo rende operativo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nell’ambito dell’azione preventiva mirata a contrastare il fenomeno dell’, il Prefetto diMassimo Mariani e il Presidente della Commissione Regionale ABI, Salvatore Malandrino, hanno sottoscritto ildiper la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’, in attuazione dell’Accordo Quadro già assunto in sede centrale. Ilrende operativo

Nell’ambito dell’azione preventiva mirata a contrastare il fenomeno dell’usura, il Prefetto di Palermo Massimo Mariani e il Presidente della Commissione Regionale ABI Sicilia, Salvatore Malandrino, ha ...

Lotta dichiarata all'usura con l'obiettivo di incrementare gli strumenti di sostegno alle microimprese e alle famiglie in momentanea difficoltà, nonché di prevenire l'infiltrazione e la diffusione di ...

Nell'ambito delle iniziative di contrasto all'usura, domani, alle 10:00, a Villa Whitaker, sede della Prefettura di Palermo, il prefetto Mariani e il presidente della commissione regionale ABI Sicilia ...

Il 22 ottobre, presso il salone del palazzo del Governo di Trapani, si è tenuto un incontro sul tema “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura ...