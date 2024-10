Università, il Miur rifinanzia l’housing: altri 187 milioni per il quinto bando (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con ulteriori 187 milioni è stato rifinanziato il quinto bando della legge 338/2000 per la realizzazione di strutture universitarie. Sarà così possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria e ammettere a cofinanziamento statale nuovi alloggi per gli studenti. Le nuove risorse, spiegano dal ministero, vanno ad aggiungersi ai circa 500 milioni già assegnati grazie ai quali è stato reso possibile realizzare alloggi e residenze, ma anche alla manutenzione straordinaria, al recupero, alla ristrutturazione edilizia e urbanistica di strutture universitarie. Il bando, firmato dal ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, finanzia inoltre progetti di efficientamento energetico, di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti, nonché l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con ulteriori 187è statoto ildella legge 338/2000 per la realizzazione di strutture universitarie. Sarà così possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria e ammettere a cofinanziamento statale nuovi alloggi per gli studenti. Le nuove risorse, spiegano dal ministero, vanno ad aggiungersi ai circa 500già assegnati grazie ai quali è stato reso possibile realizzare alloggi e residenze, ma anche alla manutenzione straordinaria, al recupero, alla ristrutturazione edilizia e urbanistica di strutture universitarie. Il, firmato dal ministro dell’e della ricerca, Anna Maria Bernini, finanzia inoltre progetti di efficientamento energetico, di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti, nonché l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie.

