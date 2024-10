Un progetto educativo e di aggregazione: nuovo impianto di padel nel Nord Salento (Di mercoledì 30 ottobre 2024) NOVOLI - Si è svolta martedì 29 ottobre, nell’aula consiliare del Comune di Novoli, la conferenza stampa di presentazione della padel Academy. Al saluto istituzionale degli assessori Federica Pezzuto e Gianni D’Ambrosio, hanno fatto seguito gli interventi del vice presidente della Lecceprima.it - Un progetto educativo e di aggregazione: nuovo impianto di padel nel Nord Salento Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) NOVOLI - Si è svolta martedì 29 ottobre, nell’aula consiliare del Comune di Novoli, la conferenza stampa di presentazione dellaAcademy. Al saluto istituzionale degli assessori Federica Pezzuto e Gianni D’Ambrosio, hanno fatto seguito gli interventi del vice presidente della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Un progetto educativo, sociale e di aggregazione: nuovo impianto di padel nel Nord Salento; Riapre il Centro di Aggregazione per Minori ad Assisi; Centri di aggregazione giovanile, c’eravamo tanto amati; Sport e Integrazione, un nuovo spazio di gioco e incontro per i giovani della periferia di Milano; Giovani e Sport, 35 nuovi progetti di aggregazione rivolti a giovani; Inizia la scuola nel nuovo Istituto Comprensivo “De Gasperi – De Vita”.; Leggi >>>

Porto Torres: avvio del Progetto Scuola Bene Comune

(alguer.it)

PORTO TORRES - Si sono svolti con successo i primi due incontri di co-programmazione con il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo "Don Antonio Sanna" (IC2) e della scuola superiore "Mario Pag ...

Riparte il progetto Agorà

(senigallianotizie.it)

Riprendono con l’inizio del nuovo anno scolastico le attività di A.G.O.R.À (Animazioni Giovanili per Occasioni Ricreative e Aggregative), un progetto del Comune di Senigallia che mira a trasformare la ...

Educare alla sostenibilità: riparte nelle scuole il progetto per le nuove generazioni

(repubblica.it)

“Alla scoperta della biodiversità e dell’energia rinnovabile” il progetto educativo si arricchisce con nuove attività per supportare i docenti nell’educazione ...

Open day del progetto AM.A al Teatro Comunale di Mendicino

(strettoweb.com)

Video progetto educativo Video progetto educativo

Nuove attività gratuite in partenza, offerte a bambini e famiglie di Mendicino, da “A.m.A. Ambienti di apprendimento. Sperimentare l’educazione con la natura per contrastare la povertà educativa”. Il ...