Un evento decisivo contro la violenza sulle donne: l’incontro di Montebello il 30 novembre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre, diventa un’occasione cruciale per affrontare un problema drammatico e attualissimo. L’Associazione Le donne della Birra ha organizzato un incontro significativo il 30 novembre, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi legati ai femminicidi e alla violenza di genere. Questo appuntamento, che si svolgerà presso il Birrificio Qubeer, si inquadra all’interno della campagna #unadinoi, la quale proseguirà per tutto il 2024 presentando iniziative volte a combattere la violenza sulle donne. Programma dell’evento: un viaggio tra parole e testimonianze L’evento avrà ufficialmente inizio con lo spettacolo “Voci di donne”, curato dal Teatro Donna, che proporrà letture teatrali tratte dal toccante “Ferite a Morte” di Serena Dandini. Gaeta.it - Un evento decisivo contro la violenza sulle donne: l’incontro di Montebello il 30 novembre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giornata Internazionalela, celebrata il 25, diventa un’occasione cruciale per affrontare un problema drammatico e attualissimo. L’Associazione Ledella Birra ha organizzato un insignificativo il 30, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi legati ai femminicidi e alladi genere. Questo appuntamento, che si svolgerà presso il Birrificio Qubeer, si inquadra all’interno della campagna #unadinoi, la quale proseguirà per tutto il 2024 presentando iniziative volte a combattere la. Programma dell’: un viaggio tra parole e testimonianze L’avrà ufficialmente inizio con lo spettacolo “Voci di”, curato dal Teatro Donna, che proporrà letture teatrali tratte dal toccante “Ferite a Morte” di Serena Dandini.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Un evento decisivo contro la violenza sulle donne: l’incontro di Montebello il 30 novembre; Entrata in vigore della normativa europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; Festival della Diplomazia 2024 debutta la serie "Il potere della parola" con la presenza dell'influencer AI Francesca Giubelli; Perché anche questo potenziale attentato a Trump svanirà dal dibattito; Violenza contro le donne, Italia in piazza, 500mila a Roma. «Il patriarcato uccide»; Meloni non riempie la piazza: il comizio decisivo di piazza del Popolo è un mezzo flop; Leggi >>>

“Giustizia Sociale: Generazioni contro… la Violenza”: oggi a Roma l’evento annuale di Global Thinking Foundation

(msn.com)

A Roma si svolgerà oggi, martedì 29 ottobre, il nono evento annuale della Global Thinking Foundation di Claudia Segre, dedicato a promuovere il dialogo intergenerazionale tra lavoro e financial empowe ...

A novembre una carrellata di eventi per l’eliminazione della violenza contro le donne

(ideawebtv.it)

Il 25 novembre 1960, a Salcedo, nella Repubblica Dominicana, tre sorelle furono torturate, stuprate e uccise senza pietà. La loro colpa? Quella di essersi ribellate al regime di Rafael Trujillo, uno d ...

La violenza sessuale non è mai colpa delle vittime, a Palazzo di Giustizia di Milano la mostra 'Com'eri vestita?'

(adnkronos.com)

E' stata prorogata all’11 novembre la mostra 'Com'eri vestita?' allestita al Palazzo di Giustizia di Milano da Libere Sinergie per dire che la violenza sessuale non è mai colpa delle vittime, qualunqu ...

Novembre antiviolenza, un mese di eventi per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne

(livornopress.it)

Video evento decisivo Video evento decisivo

Il 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta l’occasione per intensificare le iniziative di sensibilizzazione, per creare momenti di riflessio ...