Ilfattoquotidiano.it - “Tutto Chiede Salvezza 3 non si farà”: il regista Francesco Bruni si sfoga. È iniziata la crisi economica dei grandi colossi dello streaming?

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo “My Lady Jane” (Prime Video), “Prisma” (Prime Video) e “Kaos” (Netflix), un’altra produzione seriale è destinata a chiudere. “” si ferma alla seconda stagione, mentre la terza non vedrà mai la luce. Almeno sino ad ora. A far chiarezza è ile sceneggiatore stesso della produzione,, con Federico Cesari protagonista assoluto. Non un buon segnale. “Rispondo alle vostre innumerevoli domande per dirvi che purtroppo NON ci sarà una terza stagione di #. – ha scritto su Instagram il– Noi scivoliamo con discrezione dietro il sipario come Matilde, ringraziando voi, che ci avete accompagnato e sostenuto con continuo, incredibile affetto; e ringraziamo anche Picomedia e Netflixit per averci concesso questa bellissima opportunità.