Tutti fermi in Fi Pi Li, caos anche sul ponte all'Indiano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tre chilometri di coda in FiPiLi, questa mattina intorno alle 10:30, all'altezza di Ginestra Fiorentina, in direzione Firenze. Non noti al momento i dettagli dell'incidente che ha causato la coda, né se ci siano feriti.

Tutti fermi in Fi Pi Li, caos anche sul ponte all'Indiano

Tre chilometri di coda in FiPiLi, questa mattina intorno alle 10:30, all'altezza di Ginestra Fiorentina, in direzione Firenze. Non noti al momento i dettagli dell'incidente che ha causato la coda, né ...

Incidente in FiPiLi, traffico bloccato per camion ribaltato: chiuso il tratto tra Ginestra e Montelupo

Tanti i commenti sul gruppo Facebook «I dannati della Fi-Pi-Li»: «Siamo tutti fermi e non passa l’ambulanza». Ancora da accertare la dinamica del sinistro: non risultano comunque feriti ...

Incidente in FiPiLi, traffico bloccato da tir ribaltato: chiuso per oltre 7 ore il tratto tra Ginestra e Montelupo

Decine i commenti sul gruppo Facebook «I dannati della Fi-Pi-Li». Alle 15 una utente scrive: «Prima di Empoli est, direzione Firenze, tutti fermi». Segnalati anche altri incidenti. Gli altri ...

