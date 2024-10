Trasporti Napoli, le linee 181 e N7 deviano il percorso causa lavori stradali (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anm informa che le linee 181 e N7, a causa di lavori stradali da lunedì 28 ottobre in via N. Bixio deviano il percorso.In partenza da piazzale Tecchio, giunte in via G. Marino svoltano per via Leopardi, via Terracina, via Caravaggio e proprio percorso. Il ritorno resta invariato. Napolitoday.it - Trasporti Napoli, le linee 181 e N7 deviano il percorso causa lavori stradali Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anm informa che le181 e N7, adida lunedì 28 ottobre in via N. Bixioil.In partenza da piazzale Tecchio, giunte in via G. Marino svoltano per via Leopardi, via Terracina, via Caravaggio e proprio. Il ritorno resta invariato.

