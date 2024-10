Ilfattoquotidiano.it - Strappano la pallina dal guanto di Mookie Betts dei Los Angeles Dodgers: espulsi due tifosi degli Yankees – Video

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Strappa ladaldie viene espulso – insieme al suo amico – dallo stadio. È accaduto durante la quarta partita delle World Series, allo Yankee Stadium, tra New Yorke Los. “Quando si tratta della persona in gioco, non importa”, ha detto il giocatore al termine del match. “Abbiamo perso. È irrilevante. Io sto bene. Lui sta bene. Tutto è a posto. Abbiamo perso la partita ed è su questo che mi concentro”. I provvedimenti sono stati esemplari: la Major League Baseball (MLB) ha bandito i duedallo stadio. L’accaduto Saltato sul muro per prendere il lancio di Gleyber Torres – giocatore venezuelano dei New York– un tifoso in prima fila con una maglia grigiaha afferrato ildicon entrambe le mani e gli ha tirato fuori la palla.