Sparatoria di Cascina Spiotta: a processo gli ex brigatisti Curcio, Azzolini e Moretti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Dopo quasi mezzo secolo si celebrerà un nuovo processo per l'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso morto nella Sparatoria alla Cascina Spiotta del 5 giugno 1975. La gup di Torino Ombretta Vanini ha rinviato a giudizio gli ex capi storici delle Brigate Rosse, Mario Moretti e Renato Curcio, e l'allora militante Lauro Azzolini. E' stata invece pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di Pierluigi Zuffada. Terrorismo, l’intercettazione con un trojan riapre il cold case di Cascina Spiotta. L’ex Br Azzolini: “Io c’ero” Il processo inizierà il 25 febbraio davanti alla Corte d'Assise di Alessandria. Lo scontro a fuoco tra carabinieri e Br avvenne nel contesto del rapimento dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia da parte dei brigatisti. Oltre all'appuntato dell'Arma perse la vita anche Mara Cagol, l'ex moglie di Curcio. Ilgiorno.it - Sparatoria di Cascina Spiotta: a processo gli ex brigatisti Curcio, Azzolini e Moretti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Dopo quasi mezzo secolo si celebrerà un nuovoper l'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso morto nellaalladel 5 giugno 1975. La gup di Torino Ombretta Vanini ha rinviato a giudizio gli ex capi storici delle Brigate Rosse, Marioe Renato, e l'allora militante Lauro. E' stata invece pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di Pierluigi Zuffada. Terrorismo, l’intercettazione con un trojan riapre il cold case di. L’ex Br: “Io c’ero” Ilinizierà il 25 febbraio davanti alla Corte d'Assise di Alessandria. Lo scontro a fuoco tra carabinieri e Br avvenne nel contesto del rapimento dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia da parte dei. Oltre all'appuntato dell'Arma perse la vita anche Mara Cagol, l'ex moglie di

