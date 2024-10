Spagna, alluvione a Valencia: il maltempo arriva a Barcellona (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo aver provocato una grave alluvione a Valencia, in cui più di 60 persone hanno perso la vita e in migliaia sono stati costretti a lasciare le loro case, la perturbazione che ha mercoledì mattina si è abbattuta sulla Spagna ha raggiunto la Catalogna e la città di Barcellona. Anche se l’intensità delle precipitazioni al momento è molto minore, le autorità hanno diramato lo stato d’allarme per grandine e possibili alluvioni nella regione per mercoledì pomeriggio e sera. Lapresse.it - Spagna, alluvione a Valencia: il maltempo arriva a Barcellona Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo aver provocato una grave, in cui più di 60 persone hanno perso la vita e in migliaia sono stati costretti a lasciare le loro case, la perturbazione che ha mercoledì mattina si è abbattuta sullaha raggiunto la Catalogna e la città di. Anche se l’intensità delle precipitazioni al momento è molto minore, le autorità hanno diramato lo stato d’allarme per grandine e possibili alluvioni nella regione per mercoledì pomeriggio e sera.

