Si occuperà di ritiro, raccolta, recupero, riciclo di rifiuti di mobili e altri prodotti di Arredo e del loro riutilizzo. Adesione di 15 aziende che rappresentano un valore di oltre due miliardi di euro di fatturato. Claudio Feltrin: "Fondamentale la collaborazione con il ministero dell'Ambiente". Maria Porro: "Il settore dimostra di saper anticipare le opportunità"

Sostenibilità, il Consorzio Nazionale Sistema Arredo di Federlegno è realtà

Si occuperà di ritiro, raccolta, recupero, riciclo di rifiuti di mobili e altri prodotti di arredo e del loro riutilizzo. Adesione di 15 aziende che rappresentano un valore di oltre due miliardi di eu ...

Sostenibilità, Federlegno: nasce il consorzio nazionale del sistema arredo

Milano, 30 ott. (askanews) – Si è formalmente costituito il Consorzio nazionale Sistema arredo con le prime 15 aziende aderenti che rappresentano un valore complessivo che supera i due miliardi di eur ...

Imprese, Federlegnoarredo: nasce il Consorzio nazionale sistema arredo

(Adnkronos) - Il progetto di Consorzio EPR pensato e promosso da FederlegnoArredo, insieme alle aziende dell’arredo, per occuparsi del fine vita dei prodotti del settore, adesso è realtà. Dopo l’annun ...

Federlegno, nasce il Consorzio Nazionale Sistema Arredo

(design.pambianconews.com)

Il progetto di Consorzio EPR (Extended Producer Responsibility) pensato e promosso da FederlegnoArredo, insieme alle aziende dell’arredo, per occuparsi del ...