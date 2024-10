Sondaggi politici elettorali oggi 30 ottobre 2024: Fdi torna a guadagnare consensi, bene anche il M5S. Calano Pd, Fi e Lega (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sondaggi politici elettorali oggi 30 ottobre 2024 Sondaggi politici elettorali – Fdi torna a guadagnare consensi, Calano Pd e Lega: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, infatti, Fratelli d’Italia, che resta saldamente il primo partito italiano, guadagna un’ulteriore 0,2 per cento e sale, così, le 29,7%. Il Partito Democratico arretra dello 0,1% ed è ora al 22,5 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,2% risalendo all’11,6 per cento. Forza Italia cala dello 0,2% e scende all’8,8% inseguito dalla Lega che è accreditata all’8,6%. Il Carroccio, tuttavia, perde lo 0,3 per cento rispetto al Sondaggio di una settimana fa. Tra gli altri partiti minori, Verdi/Sinistra Italiana e Azione perdono entrambi lo 0,1% scendendo rispettivamente al 6,7% e al 2,4 per cento. Tpi.it - Sondaggi politici elettorali oggi 30 ottobre 2024: Fdi torna a guadagnare consensi, bene anche il M5S. Calano Pd, Fi e Lega Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)30– FdiPd e: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, infatti, Fratelli d’Italia, che resta saldamente il primo partito italiano, guadagna un’ulteriore 0,2 per cento e sale, così, le 29,7%. Il Partito Democratico arretra dello 0,1% ed è ora al 22,5 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,2% risalendo all’11,6 per cento. Forza Italia cala dello 0,2% e scende all’8,8% inseguito dallache è accreditata all’8,6%. Il Carroccio, tuttavia, perde lo 0,3 per cento rispetto alo di una settimana fa. Tra gli altri partiti minori, Verdi/Sinistra Italiana e Azione perdono entrambi lo 0,1% scendendo rispettivamente al 6,7% e al 2,4 per cento.

