Solare ed eolico in Toscana: le nuove installazioni sono in fase di valutazione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la Sardegna, è la Toscana la regione in cui si sta consumando la più cruda battaglia al fine di frenare la corsa all’installazione di pale eoliche e pannelli solari. Al momento, infatti, ci sono ben 43 progetti relativi alla costruzione di impianti di energie rinnovabili, tutti attualmente in fase di valutazione. Di questi, oltre la metà, e cioè 25, sono concentrati nella Bassa Maremma dove sindaci, agricoltori e associazioni locali si stanno coalizzando con l'obiettivo di chiedere al governatore e alla sua giunta uno stop agli iter autorizzativi. Quotidiano.net - Solare ed eolico in Toscana: le nuove installazioni sono in fase di valutazione Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la Sardegna, è lala regione in cui si sta consumando la più cruda battaglia al fine di frenare la corsa all’installazione di pale eoliche e pannelli solari. Al momento, infatti, ciben 43 progetti relativi alla costruzione di impianti di energie rinnovabili, tutti attualmente indi. Di questi, oltre la metà, e cioè 25,concentrati nella Bassa Maremma dove sindaci, agricoltori e associazioni locali si stanno coalizzando con l'obiettivo di chiedere al governatore e alla sua giunta uno stop agli iter autorizzativi.

