Thesocialpost.it - “Shaila? Parlo io”. Grande Fratello, interviene Gessica Notaro e scoppia il caso: parole durissime

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le polemiche alsi intensificano attorno a. La concorrente ha fatto alcune dichiarazioni riguardo a presunti episodi spiacevoli che l’hanno coinvolta, attirando l’attenzione di una figura pubblica nota, che purtroppo ha vissuto esperienze traumatiche, ma ha trovato la forza di resistere e impegnarsi nella difesa delle donne.Leggi anche: Alluvione in Spagna, oltre 60 morti: un bimbo salvato così dal fiume in piena La questione si fa quindi complessa anche al di fuori del reality, poiché questa donna ha voluto esprimere il suo dissenso verso, criticando le sue affermazioni nei confronti di Javier. Il racconto diè stato particolarmente duro, ma questa persona, ex vittima di violenza, ha sollevato la questione della superficialità con cui si trattano argomenti così seri.