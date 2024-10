Liberoquotidiano.it - "Se controllano è intestato a Mattarella". La telefonata choc sul Capo dello Stato: cosa dicono gli spioni

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Gli faccio, sì, guarda che noi l'abbiamo spedita a venti persone, più tre mail, una mail intestata a, con nome e cognome, che se vanno a vedere l'account èal presidente della Repubblica". Lo sottolineava Samuele Nunzio Calamucci a Carmine Gallo parlando nell'ottobre 2022 dell'operazione per far saltare l'amministratore delegato della società Linea Verde, che effettivamente lascerà l'incarico. So questi alcuni dei retroscena inquietanti che in queste ore stanno emergendo dalle carte dell'inchiesta sul dossieraggio sulle alte cariche