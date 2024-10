Schiaffo di Elkann all’Italia: non vengo in Parlamento. La destra s’indigna, il Pd “sciacalla” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Un incontro inutile, non vengo”. Con la spocchia dei potenti e la scortesia che nonno Gianni, l’Avvocato, mai avrebbe utilizzato con quella classe politica che ha elargito montagne di denaro alla Fiat per decenni, il presidente di Stellantis John Elkann ha rifiutato l’invito del Parlamento ad andare a riferire sulla crisi del settore dell’automotive e sulle scellerate scelte aziendali di quello che resta del glorioso gruppo torinese. La lettera di Elkann al presidente della Commissione attività produttive della Camera, il leghista Alberto Gusmeroli, per informarlo che non andrà in Parlamento, dopo l’intervento dell’11 ottobre scorso dell’ad Carlos Tavares, è un vero e proprio Schiaffo alla classe dirigente italiana, alla politica, alle istituzioni, all’Italia. Secoloditalia.it - Schiaffo di Elkann all’Italia: non vengo in Parlamento. La destra s’indigna, il Pd “sciacalla” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Un incontro inutile, non”. Con la spocchia dei potenti e la scortesia che nonno Gianni, l’Avvocato, mai avrebbe utilizzato con quella classe politica che ha elargito montagne di denaro alla Fiat per decenni, il presidente di Stellantis Johnha rifiutato l’invito delad andare a riferire sulla crisi del settore dell’automotive e sulle scellerate scelte aziendali di quello che resta del glorioso gruppo torinese. La lettera dial presidente della Commissione attività produttive della Camera, il leghista Alberto Gusmeroli, per informarlo che non andrà in, dopo l’intervento dell’11 ottobre scorso dell’ad Carlos Tavares, è un vero e proprioalla classe dirigente italiana, alla politica, alle istituzioni,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Stellantis, Elkann diserta il Parlamento. Schlein: “Atteggiamento da stigmatizzare”. L'ira di FdI

(notizie.tiscali.it)

Le reazioni del mondo politico al no di John Elkann a riferire alle Camere per discutere dei piani di Stellantis in Italia non si sono ...

Stellantis, Elkann diserta il Parlamento. Schlein: “Atteggiamento da stigmatizzare”. L'ira di FdI: "Uno schiaffo ai cittadini"

(informazione.it)

Le reazioni del mondo politico al no di John Elkann a riferire alle Camere per discutere dei piani di Stellantis in Italia non si sono fatte attendere, ma anzi per l’occasione maggioranza e opposizion ...

Stellantis. Caramanna (FdI): no audizione Elkann è schiaffo a dipendenti

(ilmetropolitano.it)

"Il no di John Elkann all'audizione in Parlamento è uno schiaffo nei confronti di una istituzione dello Stato e ai cittadini e lavoratori ...

Stellantis, John Elkann diserta il Parlamento? L'ira di FdI: "Uno schiaffo ai cittadini"

(informazione.it)

John Elkann ha deciso: non andrà in Parlamento per discutere dei piani di Stellantis in Italia. 'Non abbiamo nulla da aggiungere - ha spiegato in una lettera scritta al presidente della commissione At ...