San Giorgio a Cremano primo olio di oliva sociale prodotto da terreno confiscato

Tempo di lettura: 2 minutiLa Città di San Giorgio a Cremano produrrà il primo olio d'oliva 'sociale' ottenuto dagli alberi del terreno ex Terra Felix, il terreno confiscato e restituito alla collettività, su cui sono in corso diversi progetti di rigenerazione. Uno di questi è stato affidato all'associazione di promozione sociale Callysto che da circa un anno e mezzo sta operando su una porzione di terreno di circa 10 mila mq, sui 55 mila totali, realizzando laboratori agronomici e didattici.

Primo olio di oliva sociale con marchio S. Giorgio a Cremano

La Città di San Giorgio a Cremano (Napoli) produrrà il primo olio d'oliva 'sociale' ottenuto dagli alberi del terreno ex Terra Felix, il terreno confiscato e restituito alla collettività, su cui sono ...

Primo olio di oliva sociale con il marchio San Giorgio a Cremano

SAN GIORGIO A CREMANO - La Città di San Giorgio a Cremano produrrà il primo olio d’oliva "sociale" ottenuto dagli alberi del terreno ex Terra Felix, il ...

