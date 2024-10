Movieplayer.it - Roofman, il film con Channing Tatum, Kirsten Dunst e Peter Dinklage ha una data di uscita

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stata annunciata ladidi, ildi Derek Cianfrancecon con, ildi Derek Cianfrance distribuito dalla Paramount, ha finalmente unadi. Il titolo, che vanta un cast assolutamente stellare, uscirà nelle sale il 3 ottobre 2025. Tra gli interpreti troviamo star come. Ilsi basa sulla storia vera di un ex Ranger dell'esercito e padre in difficoltà che si dedica a rapinare i ristoranti McDonald's bucando i tetti, guadagnandosi il soprannome di "". Dopo essere evaso di prigione, inizia una nuova vita nascondendosi in un negozio di giocattoli e si innamora di una madre single e delle sue