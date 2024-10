Dilei.it - Re Carlo, era un incubo viverci assieme e se ne è sbarazzato

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quando è morta sua madre Elisabetta, Reha deciso di apportare importanti cambiamenti a Palazzo, a partire dagli amati cagnolini della Regina, i corgi, che ha subito sfrattato affidandoli alle cure di suo fratello Andrea. I corgi di Elisabetta sono unElisabetta II adorava i suoi cani che lasciava liberi di scorrazzare per il Palazzo. Spesso sono stati immortalati nelle foto ufficiali, anche quando non erano invitati a posare. In tutta la sua esistenza ha avuto oltre 30 Pembroke Welsh Corgi. Negli ultimi anni di vita della Regina, il loro numero si era ridotto. Lei non voleva nuovi cuccioli, perché non sopportava l’idea che sarebbero sopravvissuti dopo la sua morte. Ma per un paio di loro è stato così. Uno in particolare fu un dono di suo figlio Andrea, dopo la morte del Principe Filippo.