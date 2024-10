Amica.it - “Qui non è Hollywood” al via dopo le polemiche, senza Avetrana nel titolo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (askanews) – Da– Qui non è Hollywood a Qui non è Hollywood. La serie tv che ha fatto tanto discuterela presentazione alla Festa del cinema di Roma, arriverà dal 30 ottobre sulla piattaforma Disney+. Trovata un’intesa con un nuovo– fanno sapere Disney e la produzione Groenlandia – in ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre. Il lancio, con “” nel, era previsto per il 25 ottobre ma era stato bloccatoil provvedimento del Tribunale che aveva accolto il ricorso, presentato dai legali del Comune diche chiedevano la rettifica del, giudicato lesivo dell’immagine del paese, a prescindere dal contenuto del racconto.