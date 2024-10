Anticipazionitv.it - Pierpaolo Pretelli si sbilancia sul nome del figlio con Giulia Salemi: spiazza la loro decisione

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)sta vivendo un periodo di grandi novità, abbracciando una nuova sfida artistica con il debutto teatrale in Rocky II Musical. Con entusiasmo e dedizione, l’ex concorrente del GF VIP si è immerso nel mondo del teatro, stupendo i suoi fan e la stessa, sua compagna e futura madre delprimoinsieme. In un’intervista a Fanpage.it,ha raccontato le emozioni del debutto, le reazioni die il sostegno deiamici: “Mi ha fatto tantissimi complimenti e mi ha supportato venendo a vedermi”. La coppia non ha ancora scelto ildel bambino, aspettando di “guardarlo negli occhi”. Scopriamo i dettagli di questo momento magico per