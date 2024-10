Passeggiata in vigna con degustazione vini (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domenica 17 Novembre non perdere la nostra Passeggiata in vigna con degustazione vini! La guida ambientale Elena @OrmeLeggere vi accompagnerà alla scoperta di Custoza e dintorni, intrattenendovi con racconti relativi al vino e all'ecologia del paesaggio agricolo.Sagre, feste ed eventi Veronasera.it - Passeggiata in vigna con degustazione vini Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domenica 17 Novembre non perdere la nostraincon! La guida ambientale Elena @OrmeLeggere vi accompagnerà alla scoperta di Custoza e dintorni, intrattenendovi con racconti relativi al vino e all'ecologia del paesaggio agricolo.Sagre, feste ed eventi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Passeggiata in vigna con degustazione vini il 17 novembre 2024; Gianni Doglia Passeggiata nelle vigne; Tra le vigne al tramonto: escursione sui colli del vino con degustazione in cantina; Passeggiata in vigna con degustazione vini alla cantina Monte del Frà; Monte delle Vigne: passeggiata con degustazione sabato 18 maggio; Pic nic in vigna, degustazioni, incontri: ecco il programma di Gemme di Gusto, oltre 30 eventi alla scoperta dei tesori enogastronomici del Trentino; Leggi >>>

STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * “DIVIN OTTOBRE 2024“: «NEL FINE SETTIMANA ULTIMI 14 APPUNTAMENTI, TRA ESCURSIONI E VISITE IN CANTINA»

(agenziagiornalisticaopinione.it)

Tra originali concerti-degustazione, escursioni tra paesaggi e vigneti, visite in cantina e gustosi brunch si conclude la diciannovesima edizione di DiVin Ottobre, la rassegna della Strada del Vino e ...

Alla scoperta del Salento vinicolo con degustazioni e incontri: al Mercato Centrale Roma torna 'Due passi in vigna'

(romatoday.it)

Un'importante occasione per scoprire e risoprire i vini delle aziende del Consorzio di Tutela Vini DOP Salice Salentino, in abbinamento ai tanti piatti realizzati per l’occasione dagli artigiani del ...

Dormire in vigna: i migliori 8 wine resort del Regno Unito

(msn.com)

Svegliarsi circondati da filari di vite, immersi nella campagna inglese, e trascorrere la giornata alla scoperta di cantine, tra degustazioni accompagnate da piatti gourmet ...

Due passi in vigna al Mercato Centrale

(romatoday.it)

Sabato 26 ottobre dalle 17 alle 22, il Mercato Centrale Roma, in collaborazione con Vinario 4, ospiterà la nona edizione di Due passi in vigna, evento di degustazione di vino, quest’anno con un focus ...