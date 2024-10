Partita l’edizione 2024 di Lucca Comics and Games | un sotterraneo intitolato ai creatori del primo gioco di ruolo

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Èil 30 ottobre la cinque giorni di eventi diand, dove si trova davvero tutto quanto possibile per gli appassionati del fumetto e delintelligente. Il taglio del nastro della manifestazione, organizzata daCrea, partecipata dal Comune di, è avvenuto al Teatro del Giglio alla presenza delle istituzioni locali e regionali. In prima fila il governatore Eugenio Giani, che ha colto l’occasione per annunciare la futura nascita di una fondazione per il fumetto per rendere strutturale un intero movimento, che è quello che si incarna poi nella cinque giorni dei. Una fondazione cui potrebbe partecipare anche il ministero della cultura, come ha annunciato con una lettera inviata agli organizzatori il ministro Alessandro Giuli.