Omicidio di Aurora, lo strazio della madre: “Lei voleva lasciarlo, lui l’ha buttata giù” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una storia malata tra adolescenti, viziata dalla violenza di lui, dalla gelosia e dalle umiliazioni subite dalla 13 anni, fino alla sua morte Ilgiornale.it - Omicidio di Aurora, lo strazio della madre: “Lei voleva lasciarlo, lui l’ha buttata giù” Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una storia malata tra adolescenti, viziata dalla violenza di lui, dalla gelosia e dalle umiliazioni subite dalla 13 anni, fino alla sua morte

Omicidio di Aurora, lo strazio della madre: “Lei voleva lasciarlo, lui l’ha buttata giù”

Una storia malata tra adolescenti, viziata dalla violenza di lui, dalla gelosia e dalle umiliazioni subite dalla 13 anni, fino alla sua morte ...

