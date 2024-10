No, non sono collant: Diletta Leotta si presenta in campo così, social impazziti | Guarda (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diletta Leotta sta facendo impazzire i social dopo la sua ultima apparizione su Dazn. La conduttrice infatti si è presentata davanti alle telcamere con un paio di stivali che si avvicinano per stile a un paio di collant. Come sottolinea FanPage, quest stranissime calzature indossate dalla Leotta sarebbero un paio di calzature trompe-l'œil: gli stivali, infatti, sembrano delle semplici décolléte nere indossate con un paio di collant neri velati, ma in realtà sono stivali altri cuissard che arrivano fino alla gonna, detti anche second skin. Il modello Cheopissima di The Attico, realizzato in seta con effetto aderente, ha un décolléte con tacco alto 10 cm. Si tratta nel dettaglio degli stivali Cheopissima, il marchio fondato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Questo modello è stato realizzato per la collezione autunno/inverno 2024-2025. Gli stivali costano ben 1690 euro. Liberoquotidiano.it - No, non sono collant: Diletta Leotta si presenta in campo così, social impazziti | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)sta facendo impazzire idopo la sua ultima apparizione su Dazn. La conduttrice infatti si èta davanti alle telcamere con un paio di stivali che si avvicinano per stile a un paio di. Come sottolinea FanPage, quest stranissime calzature indossate dallasarebbero un paio di calzature trompe-l'œil: gli stivali, infatti, sembrano delle semplici décolléte nere indossate con un paio dineri velati, ma in realtàstivali altri cuissard che arrivano fino alla gonna, detti anche second skin. Il modello Cheopissima di The Attico, realizzato in seta con effetto aderente, ha un décolléte con tacco alto 10 cm. Si tratta nel dettaglio degli stivali Cheopissima, il marchio fondato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Questo modello è stato realizzato per la collezione autunno/inverno 2024-2025. Gli stivali costano ben 1690 euro.

