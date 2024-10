Navigazione Laghi: il trasporto veicolare della tratta Varenna-Menaggio dirottato su Cadenabbia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il trasporto veicolare via lago della tratta Varenna-Menaggio verrà provvisoriamente spostato lungo il collegamento Varenna-Cadenabbia. Il motivo? Gli interventi di manutenzione straordinaria dello scalo traghetto di Menaggio che entreranno nel vivo nei prossimi giorni. Con il coinvolgimento Leccotoday.it - Navigazione Laghi: il trasporto veicolare della tratta Varenna-Menaggio dirottato su Cadenabbia Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilvia lagoverrà provvisoriamente spostato lungo il collegamento. Il motivo? Gli interventi di manutenzione straordinaria dello scalo traghetto diche entreranno nel vivo nei prossimi giorni. Con il coinvolgimento

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lago di Como, chiude per sei mesi l'importantissimo scalo dei traghetti: "Alternativa a 3 chilometri"; Navigazione Laghi: il trasporto veicolare della tratta Varenna-Menaggio dirottato su Cadenabbia; Navigazione Laghi: sospeso il trasporto veicoli da Maderno a Torri il 28-29 febbraio e 1° marzo; Lecco: trasporto pubblico, «I dati forniti da Navigazione Laghi e Trenord premiano il lavoro svolto»; Corse sempre più frequenti, entra in vigore l'orario estivo di Navigazione Lago di Garda: tutte le novità; Lago di Como: inaugurato il nuovo pontile di Bellagio; Leggi >>>

Navigazione Laghi: il trasporto veicolare della tratta Varenna-Menaggio dirottato su Cadenabbia

(leccotoday.it)

Il trasporto veicolare via lago della tratta Varenna-Menaggio verrà provvisoriamente spostato lungo il collegamento Varenna-Cadenabbia. Il motivo? Gli interventi di manutenzione straordinaria dello sc ...

Il pontile di Menaggio chiude per 5 mesi per importanti lavori di manutenzione

(quicomo.it)

"L’attuale struttura risale agli anni ‘50 – ha continuato Marrapodi – e negli ultimi anni lo scalo di Menaggio ha registrato un incremento del traffico veicolare (+28% dal 2019) fino a raggiungere un ...

Diritto della navigazione

(skuola.net)

per acque interne (laghi, fumi, canali) e per aria. Il diritto della navigazione concerne il complesso dei fatti e dei rapporti relativi alla navigazione marittima, interna e aerea. Il trasporto ...

La navigazione dei laghi transfrontalieri ticinesi, convegno Piemonte-Ticino

(lagendanews.com)

L’iniziativa, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Svizzera, si è concentrata su due aspetti centrali: sostenibilità e innovazione nel trasporto pubblico e turistico. In particolare, è ...