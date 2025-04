Tvzap.it - “Uomini e Donne”, Francesca affonda Gianmarco: la pesante accusa

News Tv. "", Francesca affonda Gianmarco: la pesante accusa. Nella puntata odierna del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il clima si è acceso ben oltre il consueto. Tra uscite di scena teatrali, accuse al vetriolo e confronti che hanno lasciato il pubblico senza fiato, il protagonista indiscusso è stato il tronista Gianmarco Steri. Tutto è iniziato quando il ragazzo ha espresso la sua delusione dei confronti delle corteggiatrici 'colpevoli' di mostrargli poco coinvolgimento. Dopo l'accusa, prima Cristina poi Francesca si è decidono per un confronto diretto rispondendo senza timori a Gianmarco e scatenando il caos in studio. "Uomini e Donne", Gianmarco amareggiato critica le corteggiatrici. Il primo colpo di scena arriva poco dopo l'inizio della puntata quando il tronista si mostra deluso per la mancata reazione delle corteggiatrici ad una delle sue esterne.