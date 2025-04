Volley Olimpia Teodora supera di slancio Forlì e centra obiettivo salvezza

Olimpia Teodora vince anche il derby di ritorno con Forlì e consolida il 5º posto in classifica, ottenendo la salvezza matematica con 3 turni di anticipo. Nonostante l'ennesimo dazio pagato alla sfortuna (infortunio a Chiara Poggi nei primissimi punti della partita), la squadra ravennate trova.

Lo riporta msn.com: Derby Via Ravegnana: Olimpia Teodora sfida Libertas Life 365 Forlì per la salvezza - Olimpia Teodora affronta Libertas Life 365 Forlì nel derby della Via Ravegnana, cercando punti decisivi per la salvezza.

Riporta ravennawebtv.it: Volley: Un’Olimpia Teodora altalenante cade al tie break, domenica trasferta a Castelfranco Veneto in cerca di riscatto - Ennesimo tie break al PalaCosta (nel match giocato sabato scorso) e questa volta esce vincitrice la squadra ospite, Smapiù Arena Verona che ha dimostrato più fame e volontà di strappare importanti pun ...

Scrive sport.quotidiano.net: Volley B1 femminile. L’Olimpia Teodora stasera con Vicenza - L’Olimpia riceve la Voklsbank Vicenza, squadra che occupa il terzo posto in classifica ma, vincendo il recupero, può tornare seconda, ri-superando Riccione e distanziando Cesena, le due concorrenti ...