Goggia e l’infortunio di Brignone L’ho sentita può farcela per le Olimpiadi

(Adnkronos) – Sofiae il messaggio di sostegno per Federica. La sciatrice azzurra ha parlato della rivale, fresca vincitrice della Coppa del Mondo, infortunatasi gravemente nelle scorse settimane: “Ci siamo sentite subito quel giorno in cui si è fatta male, avevo chiamato il dottore della Federazione che era ai campionati italiani per chiedere informazioni su di lei. Erano insieme all’ospedale di Trento, quindi me l’ha passata. Io poianche ribadito in un messaggio che mi piacerebbe poterci essere”, ha raccontato, durante il media day organizzato a Milano dalla Federazione Italiana Sport Invernali per celebrare i tanti successi conquistati dagli atleti azzurri in stagione. La speranza è chepossa recuperare per ledi Milano Cortina 2026: “Con il suo staff Federica avrà fatto delle scelte migliori per un percorso riabilitativo che sarà sicuramente al top”, ha detto, “a mio parere il suo infortunio è molto grave, però se riuscisse a guarire bene e a mettere gli sci a dicembre avrebbe tutto il tempo per preparare al top le”.