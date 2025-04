DaziTrump no cambio idea ma flessibile

cambio idea, ma sono flessibile". Così il presidente Usa Trump riguardo alla sua politica dei dazi. "Non voglio danneggiare nessuno", afferma rispondendo ai giornalisti nello Studio Ovale Trump ribadisce: "Imporrò dazi sul settore farmaceutico in un futuro non molto distante". E assicura: "I mercati saranno molto forti, una volta che si saranno abituati ai dazi". Poi parlando delle relazioni commerciali con Bruxelles:"L'Ue deve venire al tavolo dei negoziati e sta cercando di farlo. "L'Ue non compra i nostri prodotti, le auto". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.45 "Non, ma sono". Così il presidente Usa Trump riguardo alla sua politica dei dazi. "Non voglio danneggiare nessuno", afferma rispondendo ai giornalisti nello Studio Ovale Trump ribadisce: "Imporrò dazi sul settore farmaceutico in un futuro non molto distante". E assicura: "I mercati saranno molto forti, una volta che si saranno abituati ai dazi". Poi parlando delle relazioni commerciali con Bruxelles:"L'Ue deve venire al tavolo dei negoziati e sta cercando di farlo. "L'Ue non compra i nostri prodotti, le auto".

