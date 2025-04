La Liga lascia Mediapro Hbs e Telefonica produrranno e distribuiranno le partite in tv

Liga spagnola. Mediapro non sarà più incaricata della produzione televisiva delle gare di campionato ma sarà sostituita da Hbs e Telefonica. “L’Organismo di Controllo della Gestione dei Diritti Audiovisivi della Liga ha ratificato la decisione presa dai dirigenti dei vari dipartimenti coinvolti nel processo di selezione delle aziende che gestiranno la produzione audiovisiva di La Liga Ea Sports, La Liga Hypermotion e dei contenuti delle competizioni correlate per le prossime cinque stagioni”, si legge in una nota della Liga. Il processo avviato diversi mesi fa ha visto il coinvolgimento di Abacanto, una società specializzata in consulenza tecnologica audiovisiva, incaricata di valutare tecnicamente tutte le candidature ricevute. Tra i consulenti anche Emanuele Floridi, responsabile in pectore della comunicazione della Lazio. .com - La Liga lascia Mediapro, Hbs e Telefonica produrranno e distribuiranno le partite in tv Leggi su .com (Adnkronos) – Cambio della guardia nellaspagnola.non sarà più incaricata della produzione televisiva delle gare di campionato ma sarà sostituita da Hbs e. “L’Organismo di Controllo della Gestione dei Diritti Audiovisivi dellaha ratificato la decisione presa dai dirigenti dei vari dipartimenti coinvolti nel processo di selezione delle aziende che gestiranno la produzione audiovisiva di LaEa Sports, LaHypermotion e dei contenuti delle competizioni correlate per le prossime cinque stagioni”, si legge in una nota della. Il processo avviato diversi mesi fa ha visto il coinvolgimento di Abacanto, una società specializzata in consulenza tecnologica audiovisiva, incaricata di valutare tecnicamente tutte le candidature ricevute. Tra i consulenti anche Emanuele Floridi, responsabile in pectore della comunicazione della Lazio.

La Liga lascia Mediapro, Hbs e Telefonica produrranno e distribuiranno le partite in tv. La Liga sceglie HBS e Telefonica. Tradita Mediapro che si oppone. La Liga saluta Mediapro: HBS e Telefonica produrranno e distribuiranno le partite in tv. Torna Stadi 5.0: il Bluenergy Stadium protagonista della nuova puntata su DAZN. Caso scommesse, nelle indagini spunta il mistero su due talpe. Mediapro Risolve la Collaborazione con La Liga: Chi Sostituirà l'Azienda?. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: La Liga lascia Mediapro, Hbs e Telefonica produrranno e distribuiranno le partite in tv - (Adnkronos) - Cambio della guardia nella Liga spagnola. Mediapro non sarà più incaricata della produzione televisiva delle gare di campionato ma sarà sostituita da Hbs e Telefonica. "L’Organismo di Co ...

Riporta panorama.it: La Liga sceglie HBS e Telefonica. Tradita Mediapro che si oppone - In Spagna interrotto il contratto con la società che produceva le partite di prima e seconda divisione ma con polemiche feroci e accuse di poca trasparenza nel contratto: "Le nuove società non hanno a ...

Scrive lalaziosiamonoi.it: Liga, cambia la produzione della partite: decisiva la consulenza di Emanuele Floridi - Rivoluzione in Spagna dove la Liga ha cambiato la società incaricata della produzione audiovisiva delle partite. Come riporta il sito ufficiale del campionato, non ci ...