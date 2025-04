Lettera43.it - Perché Edoardo Prati fa impazzire gli intellettuali cool

, quel ventenne con la passione per i classici, la lettura e la cultura che da TikTok è sbarcato sulle pagine culturali di Repubblica e come ospite fisso in tivù da Fabio Fazio, fagli. Un articolo di Rivista Studio vorrebbe rimetterlo?a posto, ma finisce per certificarne?il peso culturale; vorrebbe ridicolizzarlo, invece lo tratta come se fosse una minaccia; vorrebbe liquidarlo?come fenomeno passeggero e lo consegna invece alla discussione collettiva.ne esce bene, pronto per duettare con i suoi fratelli maggiori del Volo, tutti ragazzi nati vecchi secondo i filosofi del trap, del piercing dell’anima e delle frasi fatte.ospite (ormai fisso) di Fabio Fazio (foto Getty).Il problema sarebbe la sua presunta complicità con l’autoritàIl pezzo – travestito da riflessione personale – è un attacco mascherato da introspezione, un esercizio di anti-smo alla rovescia, pieno di cliché culturalmente corretti.