Inter Bayern Monaco le attività della vigilia per il match di Champions League

di Redazione, leper ildi. Tutti i dettagli pubblicati sul sito del club nerazzurroSul sito ufficiale dell’sono apparse tutte lerelativa alla sfida ditra i nerazzurri ed il, che si sfideranno mercoledì per i quarti di finale.Dopo il successo per 2-1 deciso dai gol di Lautaro e Frattesi alla Fußball Arena di, mercoledì 16 aprile alle ore 21:00 l’ritroverà a San Siro il, nella gara di ritorno dei quarti di finale di2024/25. Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 15 aprile 2025.Ore 13:00 – AllenamentoSäbener Straße, FCTraining ground.