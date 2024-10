Gaeta.it - Modifiche al numero chiuso in medicina: il rettore di Bologna analizza le nuove direttive

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente decreto che rivede ilper l’accesso alla facoltà diha suscitato discussioni e aspettative nel mondo accademico. Giovanni Molari,dell’Università di, ha fornito la sua analisi in un incontro dedicato ai risultati raggiunti durante il suo primo triennio di mandato. La questione diventa cruciale per il futuro della formazione dei medici e per il sistema sanitario nazionale, proprio mentre si prepara una riforma di rilievo. Il decreto e la programmazione dei posti Giovanni Molari ha inizialmente commentato la modifica del, evidenziando che non sarà per nulla semplice applicarla. Ha sottolineato l’importanza del mantenimento di unprogrammato per i corsi di laurea in, sicurezza che mira a garantire una formazione adeguata degli studenti.