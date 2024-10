Mercato immobiliare, Gualtieri: "A Roma mancano 70mila case tra edilizia pubblica, sociale e studentati" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A Roma mancano le case. Non è una notizia, ma comunque il sindaco Roberto Gualtieri ha voluto quantificare questo gap e lo ha fatto durante il suo intervento all'assemblea di Confindustria Assoimmobiliare di mercoledì 30 ottobre. Il primo cittadino ha parlato di rigenerazione urbana, cantieri Romatoday.it - Mercato immobiliare, Gualtieri: "A Roma mancano 70mila case tra edilizia pubblica, sociale e studentati" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ale. Non è una notizia, ma comunque il sindaco Robertoha voluto quantificare questo gap e lo ha fatto durante il suo intervento all'assemblea di Confindustria Assodi mercoledì 30 ottobre. Il primo cittadino ha parlato di rigenerazione urbana, cantieri

Mercato immobiliare, Gualtieri: "A Roma mancano 70mila case tra edilizia pubblica, sociale e studentati"

Nella puntata di oggi, 30 ottobre, vi raccontiamo delle cause in cui è coinvolta Roma Capitale e la sua Avvocatura, delle tensioni sociali al Quarticciolo e non solo, dell'ennesimo sciopero dei mezzi

Immobiliare: Gualtieri, a Roma servono 70mila case di edilizia pubblica

Roma oggi "è un cantiere a cielo aperto, ma il sacrificio dei romani sarà ampiamente ripagato", ha detto il sindaco

Il mercato immobiliare romano arriva a 8,7 miliardi di euro di valore delle abitazioni compravendute nel 2023

Una Capitale dalle grandi potenzialità che sta crescendo sul fronte degli investimenti immobiliari sia nel settore abitativo che in quello dell'ospitalità

A Roma nel 2023 di 8,7 miliardi il valore mercato immobiliare

Una Capitale dalle grandi potenzialità che sta crescendo sul fronte degli investimenti immobiliari sia nel settore abitativo che in quello dell'ospitalità anche sulla base di una visione strategica