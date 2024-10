Meloni contro i giudici che hanno rinviato alla Corte Ue il decreto migranti: “Decisione più vicina a un volantino propagandistico” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Definisce una Decisione dei giudici come un “volantino propagandistico”. Giorgia Meloni torna ad attaccare i giudici per la questione dei migranti. Lo fa solo 24 ore dopo che il tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione europea il nuovo decreto legge con la lista dei Paesi sicuri con cui il governo contava di far ripartire i centri in Albania. Una Decisione che non è piaciuta alla premier. “Le argomentazioni con cui il Tribunale di Bologna chiede alla Corte di giustizia europea l’autorizzazione a disapplicare l’ennesima legge italiana da molti è stata vista come un’argomentazione più vicina a un volantino propagandistico che a un atto da tribunale”, sostiene la premier, intervenendo a Porta a Porta. Ilfattoquotidiano.it - Meloni contro i giudici che hanno rinviato alla Corte Ue il decreto migranti: “Decisione più vicina a un volantino propagandistico” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Definisce unadeicome un “”. Giorgiatorna ad attaccare iper la questione dei. Lo fa solo 24 ore dopo che il tribunale di Bologna hadi Giustizia dell’Unione europea il nuovolegge con la lista dei Paesi sicuri con cui il governo contava di far ripartire i centri in Albania. Unache non è piaciutapremier. “Le argomentazioni con cui il Tribunale di Bologna chiededi giustizia europea l’autorizzazione a disapplicare l’ennesima legge italiana da molti è stata vista come un’argomentazione piùa unche a un atto da tribunale”, sostiene la premier, intervenendo a Porta a Porta.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Le reazioni. L’ira di: «Istituzionidi noi»; Migranti, è scontro aperto.rilancia la mail del magistrato: "La premier è un pericolo";di Roma, Salviniquelli di Palermo: a ciascuno la sua toga rossa; Migranti, oggi il decreto sui Paesi sicuri per stoppare le sentenze.: “Idi me”; Ibocciano il modello Albania, il governo ricorre; Migranti in Albania, trattenimento non convalidato: domani tornano in Italia.: pregiudizi dai ...; Leggi >>>

Meloni contro i giudici di Roma, Salvini contro quelli di Palermo: a ciascuno la sua toga rossa

(huffingtonpost.it)

La giornata è da amarcord: il centrodestra torna ai fasti berlusconiani dei giudici comunisti e della sinistra giudiziaria. Il filo conduttore è ...

Meloni contro i giudici, l’Emilia Romagna ferita dal maltempo, la frase choc di Salvini sul migrante ucciso dalla polizia a Verona

(corriere.it)

Con un gol di Lautaro Martinez, l’Inter ha battuto la Roma per 1 a 0 all’Olimpico e rimane a due punti dal Napoli (1 a 0 sull’Empoli). L’Atalanta ha battuto per 2 a 0 il Venezia in trasferta, mentre ...

Meloni contro i giudici: “Non parlerei di complotto ma di menefreghismo per la volontà popolare”

(msn.com)

Alla domanda se ci sia un disegno per sovvertire questo governo da parte della magistratura, la premier risponde: "Non parlerei di complotto... Leggo di una Giorgia Meloni complottista, non c'è un ...

Meloni torna all’attacco dei giudici, si allarga lo scontro con le toghe

(lanotiziagiornale.it)

Uno scontro senza precedenti, secondo molti. E che, quasi, fanno rimpiangere i tempi andati di Silvio Berlusconi. Al di là di come la si veda, c’è un fatto certo: non accenna a placarsi il durissimo s ...