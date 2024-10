Biccy.it - Mel B punzecchia le Spice Girls: “Cacciata dalla chat di gruppo, sono delle … “

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Che Mel B abbia la lingua lunga e spesso dica cose senza pensarci troppo lo sapevamo già e ne abbiamo avuto la conferma anche questa volta. La cantante inglese in un programma musicale in onda su Sky Max ha rivelato che le altrel’hanno eliminata dalWhatsApp che avevano in comune. Per non farsi mancare nulla la 49enne ha anche apostrofato le sue amiche in maniera molto colorita: “Le ragazze mi hannodiche avevamo. Come mai l’hanno fatto? Perchédel Nord e dico sempre quello che penso e sento. Alle ragazze ripetevo sempre: ‘Dobbiamo tornare in tour’. Mi hannoperchéteste di c***o“. L’Independent ha contattato il team della Brown per un commento: “Ci hanno spiegato che la sua non era un’offesa.