Megna (Civico 22): “Ecosistema urbano, in 5 anni perse 13 posizioni” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo a pubblichiamo la nota stampa di Giovanna Megna, consigliere comunale di Civico 22. “Quando da Palazzo Mosti arrivano i soliti proclami sulle famigerate classifiche l’approfondimento è d’obbligo e la propaganda assicurata. Mentre la Città era in preda al panico per la chiusura del Terminal e di Piazza Risorgimento, il Sindaco commentava il rapporto di Legambiente sull’Ecosistema urbano 20240, affermando di aver raggiunto uno straordinario risultato, ‘nonostante le mediocrità diffuse ereditate’. Dinanzi a tale roboante dichiarazione ci si aspetta di trovare Benevento tra le prime 10 città, o almeno a metà della classificae invece bisogna scorre la classifica fino al 60° posto su 106 capoluoghi. Anteprima24.it - Megna (Civico 22): “Ecosistema urbano, in 5 anni perse 13 posizioni” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo a pubblichiamo la nota stampa di Giovanna, consigliere comunale di22. “Quando da Palazzo Mosti arrivano i soliti proclami sulle famigerate classifiche l’approfondimento è d’obbligo e la propaganda assicurata. Mentre la Città era in preda al panico per la chiusura del Terminal e di Piazza Risorgimento, il Sindaco commentava il rapporto di Legambiente sull’20240, affermando di aver raggiunto uno straordinario risultato, ‘nonostante le mediocrità diffuse ereditate’. Dinanzi a tale roboante dichiarazione ci si aspetta di trovare Benevento tra le prime 10 città, o almeno a metà della classificae invece bisogna scorre la classifica fino al 60° posto su 106 capoluoghi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Urbano 2024,: 'In 5 anni perse 13 posizioni. Oggi i risultati migliori non dipendono da azione politica';22): "Valorizzazione fluviale, impegno comune per la tutela ambientale"; Vicenda trasporti e piano traffico, riunione con il Consigliere Cascone. Prossimo appuntamento il 4 novembre a Napoli; Leggi >>>

Rapporto Legambiente Ecosistema Urbano. Megna(Civico 22): “Persi negli ultimi 5 anni ben 13 posizioni”

(tvsette.net)

Mentre la Città era in preda al panico per la chiusura del Terminal e di Piazza Risorgimento, il Sindaco commentava il rapporto di Legambiente sull’Ecosistema Urbano 20240, affermando di aver ...

I consiglieri di opposizione Megna, Farese, Miceli e De Longis: “Scuole in città prive di agibilità e certificato prevenzione incendi”

(ntr24.tv)

Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna, Francesco Farese ... scolastici – spiegano i consiglieri di Civico 22, Pd e Città Aperta – solo oggi, dopo 8 mesi, arriva ...

Ecosistemi – tipologie

(skuola.net)

Definizione di ecosistema. Con il termine ecosistema si indica sia lo spazio che tutto il sistema dell’ambiente, e cioè le componenti viventi e non viventi e soprattutto considerando come ...

Vicenda trasporti e piano traffico, riunione con il Consigliere Cascone. Prossimo appuntamento il 4 novembre a Napoli

(tvsette.net)

La riunione indetta dal Consigliere Cascone, su proposta del comune di Benevento, relativa al nuovo Piano Traffico e agli extra costi ad esso collegati, svoltasi on line questo pomeriggio, è stata ...