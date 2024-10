Medio Oriente, nuovo leader Hezbollah: “Pronti a porre fine alla guerra” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Medioriente. Parla il successore di Nasrallah, Qassem. Il nuovo capo di Hezbollah si dice pronto a porre fine alla guerra ma solo se le condizioni poste da Israele saranno convenienti. La corrispondente da Gerusalemme Servizio di Alessandra Buzzetti Medio Oriente, nuovo leader Hezbollah: “Pronti a porre fine alla guerra” TG2000. Tv2000.it - Medio Oriente, nuovo leader Hezbollah: “Pronti a porre fine alla guerra” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)riente. Parla il successore di Nasrh, Qassem. Ilcapo disi dice pronto ama solo se le condizioni poste da Israele saranno convenienti. La corrispondente da Gerusalemme Servizio di Alessandra Buzzetti: “” TG2000.

Medio Oriente Chi è Naim Qassem, nuovo leader di Hezbollah già definito temporaneo da Israele?

Naim Qassem, nuovo leader di Hezbollah dopo l'uccisione di Hassan Nasrallah, è già nel mirino di Israele, che lo considera una figura «temporanea».

Leader Hezbollah, avanti col piano di guerra di Nasrallah

Il nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato oggi che si atterrà alla strategia di guerra delineata dal suo predecessore, Hassan Nasrallah, ucciso dagli israeliani il mese scorso. (ANSA) ...

Medio Oriente, la cronaca della giornata

Idf emette avviso di evacuazione per città nel Libano orientale. Gaza: fonti mediche, ieri uccisi almeno 143 palestinesi (ANSA) ...

Hezbollah nomina il suo vice, Qassem, nuovo leader della guerra in Medio Oriente

