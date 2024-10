Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista 13: le scelte finali delle tre coppie

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ tempo della ‘scelta finale’ per le treprotagoniste della tredicesima edizione di. La prossima settimana andrà in onda su Real Time l’ottavo episodio del docu-reality, durante il quale i sei protagonisti sceglieranno se proseguire o meno con le loro rispettive unioni. Scopriamo dunque chi resterà insieme oppure no attraverso le nostre anticipazioni (l’episodio è già disponibile su Discovery+). Ledi13 La scelta di Erik e Valentina © US Warner Bros. DiscoveryI primi ad arrivare dagli esperti per comunicare la loro scelta sono Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi. I due sono riusciti fin da subito ad instaurare una certa complicità, sia intellettuale, sia sessuale. Aspetto che ha sicuramente favorito la loro conoscenza, che non ha mai subito un punto di impasse dall’inizio dell’esperimento.