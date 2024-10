Manovra avara con sanità e pensioni ma il governo gonfia la spesa per la difesa | 38 miliardi in più per missioni e armamenti

Manovra avara con sanità e pensioni, ma il governo gonfia la spesa per la difesa: 3,8 miliardi in più per missioni e armamenti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la difesa nessun taglio. Anzi, la bellezza di 3,8 miliardi di fondi freschi. La Manovra che per il 2025 concede solo 1,3 miliardi aggiuntivi alla sanità, incrementa le pensioni minime di 3 euro al mese, chiede sacrifici agli enti locali, non fa nulla per l’emergenza abitativa e taglia drasticamente il fondo automotive lasciando increduli sindacati e imprese è molto generosa solo su un fronte: la spesa per missioni internazionali, armamenti, nuove fregate e nuovi programmi tecnologici per la difesa aerea. Se durante il consiglio dei ministri che ha approvato il ddl di Bilancio “la delusione era diffusa tra i colleghi”, come ha raccontato il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti, leggendo le tabelle con i rifinanziamenti il ministro Guido Crosetto deve aver ritrovato il sorriso. Come hanno notato su lavoce. Ilfattoquotidiano.it - Manovra avara con sanità e pensioni, ma il governo gonfia la spesa per la difesa: 3,8 miliardi in più per missioni e armamenti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per lanessun taglio. Anzi, la bellezza di 3,8di fondi freschi. Lache per il 2025 concede solo 1,3aggiuntivi alla, incrementa leminime di 3 euro al mese, chiede sacrifici agli enti locali, non fa nulla per l’emergenza abitativa e taglia drasticamente il fondo automotive lasciando increduli sindacati e imprese è molto generosa solo su un fronte: laperinternazionali,, nuove fregate e nuovi programmi tecnologici per laaerea. Se durante il consiglio dei ministri che ha approvato il ddl di Bilancio “la delusione era diffusa tra i colleghi”, come ha raccontato il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti, leggendo le tabelle con i rifinanziamenti il ministro Guido Crosetto deve aver ritrovato il sorriso. Come hanno notato su lavoce.

Anzi, la bellezza di 3,8 miliardi di fondi freschi. La manovra che per il 2025 concede solo 1,3 miliardi aggiuntivi alla sanità, incrementa le pensioni minime di 3 euro al mese, chiede sacrifici agli ...

La manovra stanzia 1,3 miliardi per il 2025 e risorse per i contratti. Promettendo assunzioni dal 2026. Per i sindacati dei medici e degli infermieri non basta: si "conferma la riduzione del ...

In piazza, con i medici, ci sarà anche Giuseppe Conte con il Movimento 5 stelle: " Il governo di fatto ha tagliato la sanità con 4,5 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. Ci sono tagli anche ...

La riduzione da 90 a 70 euro del canone Rai anche per il 2025 era stata confermata nella conferenza stampa all’indomani del varo del provvedimento. Ma nei 144 articoli non ve n’è traccia ...