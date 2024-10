Lombardia, il fascino dei piccoli borghi: ecco i 26 più cercati. La classifica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano – borghi lombardi da quasi 300mila click, anche se nessuno sfonda nella classifica nazionale. Sono 26 i borghi lombardi più cercati dagli utenti italiani sul web nel 2023. Tra questi Lovere, Sabbioneta, Clusone, Soncino, Gardone Riviera, Monte Isola, Bellano, Morimondo, Varzi, Castellaro Lagusello sono nella top ten lombarda, avendo registrato il maggior numero di ricerche sul web. Lo rivela lo studio “borghi italiani online 2024“, che esplora le tendenze di ricerca sul web per comprendere l’interesse crescente verso le piccole perle del nostro patrimonio culturale e naturale, realizzato da Telepass, azienda leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, che offre altri 30 servizi di mobilità, dalla gestione del parcheggio alla ricarica dei veicoli elettrici. Ilgiorno.it - Lombardia, il fascino dei piccoli borghi: ecco i 26 più cercati. La classifica Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano –lombardi da quasi 300mila click, anche se nessuno sfonda nellanazionale. Sono 26 ilombardi piùdagli utenti italiani sul web nel 2023. Tra questi Lovere, Sabbioneta, Clusone, Soncino, Gardone Riviera, Monte Isola, Bellano, Morimondo, Varzi, Castellaro Lagusello sono nella top ten lombarda, avendo registrato il maggior numero di ricerche sul web. Lo rivela lo studio “italiani online 2024“, che esplora le tendenze di ricerca sul web per comprendere l’interesse crescente verso le piccole perle del nostro patrimonio culturale e naturale, realizzato da Telepass, azienda leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, che offre altri 30 servizi di mobilità, dalla gestione del parcheggio alla ricarica dei veicoli elettrici.

Lovere guida la classifica lombarda con 31mila manifestazioni di interesse sul web. Seguono Sabbioneta e Clusone. L’ultimo in graduatoria è Grazie, frazione di Curtatone ...

"I 26 borghi della Lombardia si stanno affermando come destinazioni di eccellenza, attirando sempre più visitatori da tutto il mondo". Lo ha detto Barbara Mazzali, assessora regionale al turismo, parl ...

la Lombardia offre nelle sue 12 province un mosaico di scenari unici e sorprendenti – ha chiosato Mazzali -. Questi 26 borghi sono piccole gemme, ognuna con una storia da raccontare – ha ...

Un risultato straordinario che testimonia il fascino ... Lombardia offre nelle sue 12 province un mosaico di scenari unici e sorprendenti – ha chiosato Mazzali -. Questi 26 borghi sono piccole ...